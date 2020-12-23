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Общество / Природа
23 декабря 2020, 10:45

«Уральская база авиационной охраны лесов» получила 114 единиц лесопожарной техники

До конца года в Свердловскую область доставят ещё 219 единиц оборудования.

До конца года в Свердловскую область доставят еще 219 единиц оборудования. Фото: Департамент информационной политики губернатора

В распоряжение «Уральской базы авиационной охраны лесов» в этом году поступило 114 единиц лесопожарной техники и 1 342 единицы лесохозяйственного спецоборудования. До конца года в Свердловскую область доставят ещё 219 единиц оборудования: резервуары для воды, воздуходувки, мотопомпы, зажигательные аппараты и рукавные разветвители.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, на обновление техники региону из федерального бюджета в этом году выделено более 125 млн рублей.

В числе поступившей в этом году техники - 13 грузовых автомобилей, шесть сельскохозяйственных тракторов, 35 квадроциклов, 35 автомобильных прицепов, один седельный тягач, один полуприцеп-тяжеловоз, 10 автобусов, снегоход, шесть прицепов для перевозки водной техники и шесть катеров.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, благодаря нацпроекту «Экология», с учётом закупок прошлого года, парк лесопожарной техники Уральской авиабазы, обновлён на 65%. Полностью обновить технику планируется до 2024 года.

Добавим, что в этом году около 70% всех возгораний в лесу удалось потушить в день обнаружения.

Основной удар природных пожаров в этом году пришёлся на северные территории Свердловской области. Одно из самых крупных возгораний произошло в заповеднике «Денежкин Камень».

Областная газета Свердловской области

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