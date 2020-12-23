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Общество / Природа
23 декабря 2020, 12:19

На Урале прокуратура проверит информацию о загрязнении реки Крутиха

река

Прокуратура проверит информацию о загрязнении реки Крутиха в Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области проверяют информацию о загрязнении реки Крутиха. Причиной предполагаемого инцидента могли стать нарушения правил эксплуатации полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО) «Северный».

Информацией о загрязнении реки заинтересовалась Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура. К проведению надзорных мероприятий также привлечены специалисты регионального Роспотребнадзора. Они возьмут пробы воды.

Кроме того, для установления причины загрязнения водного объекта и размера ущерба, причинённого окружающей среде будет проведено исследование.​ При наличии оснований планируется принять меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным ЕМУП «Спецавтобаза», в ведомстве которого находится полигон «Северный», санитарно-защитная зона полигона ТБО составляет 500 метров от его границ. "Очистка зон производится в соответствии с нормами действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стартовала проверка сообщений о загрязнении водоёма в Новоуральском ГО. В акватории реки Талая (возле дома № 14 по ул. Монтажников) было обнаружено нефтяное пятно.

Областная газета Свердловской области

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