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24 декабря 2020, 08:00

В Свердловской области похолодает до -34 градусов

мороз

В Свердловской области похолодает до -34 градусов. Фото: Александр Зайцев.

Уральские синоптики предупредили о серьёзных морозах. Во второй половине недели свердловчан ждёт похолодание до -34 градусов.

По данным сайта Уральского Гидрометцентра, сегодня днём на территории региона ожидается -4...-9 ºС. При этом в горах будет прохладнее ‒ до -14...-19 ºС, а на крайнем севере до -24...-29 ºС. Ветер западной четверти 6-11 м/с с порывами до 15-17м/с.

В ночь на 25 декабря на юге региона столбики термометра опустятся до -14...-19 ºС, на севере -22...-27 ºС, а на крайнем севере до -29...-34 ºС. Днём незначительно потеплеет ‒ на юге ‒ до -11...-16 ºС, на востоке до -21 ºС, на севере ‒ до -21...-26 ºС. Ветер - южный, юго-восточный 3-8 м/с.

Ночью в субботу синоптики обещают до -15...-20 ºС. В горах и низинах будет морозно ‒ до -25 ºС, на крайнем севере -27...-32 ºС. В светлое время суток на юге ожидается -9...-14 ºС, а на севере -17...-22 ºС. Подует южный ветер 3-8 м/с.

Во все дни может идти небольшой снег.

Стоит помнить:

  • детям, пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов;
  • для предотвращения обморожения необходимо защищать лицо жирным кремом, носить свободную одежду и обувь, а также меховые варежки;
  • из-за морозов на дорогах образуются гололёд и снежные накаты, которые способствуют росту ДТП. Кроме того, учащаются автомобильные пожары, вызванные неправильным прогревом автотранспорта.

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Областная газета Свердловской области

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