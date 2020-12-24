Темы дня

Общество / Природа
24 декабря 2020, 14:41

Уральские синоптики рассказали о погоде на Новый год

Белка на дереве

Сильных морозов в праздники не предвидится. Фото: Галина Соловьёва.

Стало известно, какая погода ждёт свердловчан на Новый год. Сильных морозов не предвидится.

При этом в новогоднюю ночь столбики термометров могут опуститься до -15...-20.

"До Нового года пройдёт кратковременная волна холода. 30 декабря будет снег. Настроиться надо, что будет холоднее, чем сегодня, но жёстких морозов в Новый год не ожидается. 1 января будет -10...-13. В Екатеринбурге погода будет мягче, чем на востоке области", - рассказала на сегодняшней пресс-конференции главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что накануне уральские синоптики предупредили о серьёзных морозах. Во второй половине недели свердловчан ждёт похолодание до -34 градусов.

Читайте также:

31 декабря в Свердловской области будет выходным.

Сюжет

Новый год-2021
Следим за новогодними темами и делимся предпраздничным настроением.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.12.2020, 16:02 / Общество
Губернатор Свердловской области и новый вице-мэр Екатеринбурга открыли поликлинику
24.12.2020, 14:41 / Общество
Уральские синоптики рассказали о погоде на Новый год
24.12.2020, 14:40 / Общество
После новогодних каникул "Ласточки" на Среднем Урале начнут курсировать по двум новым направлениям
24.12.2020, 14:24 / Общество
Утверждён базовый вариант программы «Общественное здоровье уральцев»
24.12.2020, 13:24 / Общество
В России побит рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом