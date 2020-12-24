Уральские синоптики рассказали о погоде на Новый год

Сильных морозов в праздники не предвидится. Фото: Галина Соловьёва.

Стало известно, какая погода ждёт свердловчан на Новый год. Сильных морозов не предвидится.

При этом в новогоднюю ночь столбики термометров могут опуститься до -15...-20.

"До Нового года пройдёт кратковременная волна холода. 30 декабря будет снег. Настроиться надо, что будет холоднее, чем сегодня, но жёстких морозов в Новый год не ожидается. 1 января будет -10...-13. В Екатеринбурге погода будет мягче, чем на востоке области", - рассказала на сегодняшней пресс-конференции главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что накануне уральские синоптики предупредили о серьёзных морозах. Во второй половине недели свердловчан ждёт похолодание до -34 градусов.

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