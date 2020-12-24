Уральские синоптики рассказали о температурных рекордах 2020 года

2020 год может стать самым тёплым на Среднем Урале за всю историю метеонаблюдений. Фото: Галина Соловьёва.

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что 2020 год может стать самым тёплым на Среднем Урале за всю историю метеонаблюдений. Также она поделилась прогнозом на ближайшие две недели.

"Последние 10 лет были очень тёплыми, но 2020-й тянет на рекорд. Средняя температура превысила норму на целых пять градусов. До этого самым тёплым годом был 1995 года, а потом 2008-й. Нынешний смог превзойти их", - сказала Галина Шепоренко на пресс пресс-конференции.

Она отметила, что даже первые три месяца - январь, февраль, март - были рекордно тёплыми в нынешнем году. Небольшое похолодание пришло в июне, но уже в июле в Свердловскую область пришла аномальная жара: в этом месяце было установлено шесть дневных температурных рекордов.

По словам главного синоптика Урала, превышение средней температуры наблюдается даже в декабре. Для примера она назвала зиму 1968-69 годов, когда средняя температура составляла -20°С. Нынешней зимой средняя температура составляет только -6°.

Однако Галина Шепоренко отметила, что ситуация ещё может измениться, так как в Свердловскую область пришёл антициклон из Скандинавии, который заменил привычные зимние морозы.

"Антициклоны давали выхолаживание в центральной части, а Екатеринбург, Свердловская область находились на периферии антициклона, поэтому совсем уж низких температур мы не почувствовали. Сейчас погода меняется, с Карского моря проходит арктический атмосферный фронт, за ним последует холодный воздух. Эти температуры заденут восточную часть нашей области. В ближайшие два дня температура опустится до -33 °С на севере и востоке региона. Екатеринбург, скорее всего, останется в зоне атмосферного фронта и будет от -20 до -22 °С", - отметила Галина Шепоренко.

Кроме того, она рассказала, какая погода ждёт жителей Свердловской области и Екатеринбурга в новогоднюю ночь.