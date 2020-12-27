Под конец 2020 года Свердловской области резко похолодает

В некоторых районах столбики термометров могут опуститься до -38 градусов. Фото: Владимир Мартьянов

Синоптики рассказали, какой погоды ждать свердловчанам в начале предстоящей недели. В последние дни уходящего года в регионе резко похолодает: в некоторых районах столбики термометров могут опуститься до -38 градусов.

По данным уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 28 декабря, на Среднем Урале ожидается облачно с прояснениями и небольшой снег. В отдельных районах области возможны метели. Температура воздуха ночью составит -8…-13 (при прояснении до -18), а на севере -20…-25 (при прояснении до -30). Днём потеплеет до -6…-11 (в горах до -16), на севере до -16…-21 (в горах до -26). Ветер западный 3-8 метров в секунду

Во вторник, 29 декабря, синоптики обещают также облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -16…-21 (при прояснении до -26), а на севере -27…-32. Днём -14…-19 (в низинах до -24), а на севере -24…-29. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с.

В среду, 30 декабря, в Свердловской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -26…-31 (при прояснении -33…-38). Днём - -22…-27 (в горах до -32). Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

В Екатеринбурге будет теплее, чем в целом по области. В понедельник синоптики обещают облачно с прояснениями и небольшой снег. Ночью -9...-11, днём -7...-9.

Во вторник днём осадки прекратятся, но придёт существенное похолодание. Температура воздуха ночью составит -19…-21, а днём -17…-19. В среду в столице Урала осадков также не предвидится, при этом будет по-прежнему морозно: -26…-28 ночью и -22...-24 в дневные часы.

Напомним, ранее стало известно, какая погода ждёт свердловчан на Новый год. Синоптики обещали, что сильных морозов не предвидится: в новогоднюю ночь столбики термометров могут опуститься до -15...-20 ºС.

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