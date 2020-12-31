1 января дети и многодетные семьи могут бесплатно посетить Екатеринбургский зоопарк

Дети и многодетные семьи могут бесплатно посетить Екатеринбургский зоопарк 1 января. Фото: Владимир Мартьянов.

Сегодня, 31 декабря, Екатеринбургский зоопарк закрыт на санитарный день. Однако после проведения генеральной уборки он будет готов принять посетителей.

При этом дети и многодетные семьи смогут прогуляться по зверинцу бесплатно 1 января. Для этого необходимо предъявить соответствующие документы.

Остальных граждан также ждут в новогодние праздники с 10:00 до 20:00. Кассы работают до 19:00.

Посетители зверинца смогут полюбоваться на морозоустойчивых амурских тигров, волков, рысей и белых медведей, которые находятся в летних вольерах. А чтобы рассмотреть теплолюбивых животных и погреться, предлагается зайти в крытые павильоны (всего их четыре).

Кроме того, детям будет интересно побродить по ледяному лабиринту и прокатиться с горки. "Все зимние забавы не лимитированы по времени и совершенно бесплатны", – отмечают в пресс-службе зоопарка и напоминают, что на территории учреждения действует масочный режим.

Добавим, недавно стало известно, что в зоопарк прибыли новые обитатели. Животных доставили из Удмуртии, Ярославля, Челябинска и Омской области.