Нижний Тагил на новогодние праздники окутал смог

До 3 января в городе объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Фото: Александр Зайцев

Уральские синоптики выпустили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле. До 3 января в городе объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупреждение действует 20:00 30 декабря. Смог продержится до 20:00 3 января.

Всё это время в городе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее уральские синоптики опубликовали подробный прогноз на 31 декабря и 1 января. В новогоднюю ночь на юге Свердловской области ожидаются мороз до -24...-29 °С, а на севере до -33...-38 °С.