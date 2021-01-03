Морозы в Свердловской области продержатся до Рождества

В предрождественский день ожидается до -15...-20, на севере до -25, на крайнем юго-западе до -10. В столице Урала - до -16...-18. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области ожидается похолодание до минус 28 градусов в ближайшие три ночи. Морозы продержатся до Рождества.

Днём ожидается до минус 25 градусов. Такой прогноз дают синоптики Уральского гидрометцентра. Рассказываем подробнее о погоде на 4, 5 и 6 января.

Так, в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до -13...-18, при прояснении до -23...-28, на крайнем юго-западе до -9. В Екатеринбурге будет холодать в ночь на 4 и 5 января до -14...-16. Днём в регионе ожидается -10...-15, на крайнем юго-западе до -7, в горах -20...-25. Местами пройдёт небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В ночь на 5 января синоптики прогнозируют до -14...-19, при прояснении до -24, на крайнем юго-западе до -8. Днём будет -14...-19, на крайнем юго-западе до -8.

В ночь на 6 января в Свердловской области подморозит до -17...-22, при прояснении до -27, на крайнем юго-западе до -12. В Екатеринбурге - до -18...-20. В предрождественский день ожидается до -15...-20, на севере до -25, на крайнем юго-западе до -10. В столице Урала - до -16...-18.

Напомним, что морозы до -38 градусов пришли в Свердловскую область перед Новым годом. Отмечается, что среднесуточные температуры воздуха в начале января были ниже климатической нормы на 7 градусов и более.