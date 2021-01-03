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3 января 2021, 20:36

Владимиру Путину доложили о ликвидации последствий ледяного дождя

Снегопад в городе

Непогода обрушилась на Псковскую область в субботу. Фото: Алексей Кунилов

Президенту России Владимиру Путину рассказали о ликвидации последствий ледяного дождя. Непогода обрушилась на Псковскую область в субботу, без света остались 20 тысяч человек.

Как сообщил главе страны губернатор Михаил Ведерников, подача электроэнергии восстановлена 12 тысячам потребителей.

"Губернатор отметил слаженную работу всех служб, прежде всего МЧС. В настоящее время без электроэнергии остаются около 6 тысяч человек. Окончательно последствия непогоды будут устранены к вечеру завтрашнего дня", - передаёт содержание разговора Президента и главы Псковской области пресс-служба Кремля.

Добавим, что это стало первым рабочим мероприятием в новом 2021-м году для Владимира Путина.

Областная газета Свердловской области

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