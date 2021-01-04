Темы дня

Общество / Природа
4 января 2021, 15:05

В Свердловской области начался подсчёт диких зверей по следам

Белка на дереве зимой

По сравнению с 2019 годом, в 2020-м в лесах региона стало больше соболей и белок. Фото: Галина Соловьёва

В свердловских лесах, на полях и болотах начался ежегодный подсчёт диких животных по следам на снегу. До конца февраля охотинспекторы и добровольцы исследуют 30 тысяч км.

В Свердловской области сегодня работают 186 охотпользователей, чьём ведении находятся 260 охотхозяйств. Там зимний учёт проводят подготовленные специалисты.

"Учётчики считают следы и заметают их, поскольку в следующий раз по этим маршрутам надо пройти не меньше, чем через сутки, и вновь подсчитать следы. Параметры прохождения маршрута записываются на спутниковый навигатор. Поголовье животных высчитывается по формулам, а результаты вместе с записями спутниковых навигаторов направляются для обработки в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира", - рассказали в департаменте информполитики региона.

Напомним, что по итогам прошлогоднего учёта было зафиксировано увеличение числа кабанов, лосей, косуль и зайцев. На основе результатов изучения следов зверей будут определены лимиты на охоту в сезоне 2021/2022.

По сравнению с 2019 годом, в 2020-м поголовье кабанов увеличилось более чем на 2 760 особей, а сибирских косуль насчитали больше на 1 840 голов. Поголовье лосей выросло до 4 405 особей, а заяц-беляк показал прирост почти в 5 100 голов.

Кроме того, по данным специалистов, в лесах региона стало больше соболей и белок. Среди птиц существенный прирост отмечается у тетерева, глухаря, рябчика и куропатки.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.01.2021, 17:17 / Общество
"Уральские авиалинии" открыли продажу субсидируемых билетов на весь 2021 год
04.01.2021, 17:00 / Культура
Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом
04.01.2021, 16:31 / Общество
В России введут сертификаты для привившихся от коронавируса
04.01.2021, 16:00 / Общество
В Екатеринбурге начали сносить здание ПРОМЭКТа несмотря на рекомендации мэрии
04.01.2021, 15:28 / Экономика
В Свердловской области скончалась заслуженный экономист РФ Наталья Лобанова