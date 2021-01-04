В Свердловской области начался подсчёт диких зверей по следам

По сравнению с 2019 годом, в 2020-м в лесах региона стало больше соболей и белок. Фото: Галина Соловьёва

В свердловских лесах, на полях и болотах начался ежегодный подсчёт диких животных по следам на снегу. До конца февраля охотинспекторы и добровольцы исследуют 30 тысяч км.

В Свердловской области сегодня работают 186 охотпользователей, чьём ведении находятся 260 охотхозяйств. Там зимний учёт проводят подготовленные специалисты.

"Учётчики считают следы и заметают их, поскольку в следующий раз по этим маршрутам надо пройти не меньше, чем через сутки, и вновь подсчитать следы. Параметры прохождения маршрута записываются на спутниковый навигатор. Поголовье животных высчитывается по формулам, а результаты вместе с записями спутниковых навигаторов направляются для обработки в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира", - рассказали в департаменте информполитики региона.

Напомним, что по итогам прошлогоднего учёта было зафиксировано увеличение числа кабанов, лосей, косуль и зайцев. На основе результатов изучения следов зверей будут определены лимиты на охоту в сезоне 2021/2022.