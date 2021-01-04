В Свердловской области начался подсчёт диких зверей по следам

В свердловских лесах, на полях и болотах начался ежегодный подсчёт диких животных по следам на снегу. До конца февраля охотинспекторы и добровольцы исследуют 30 тысяч км.
В Свердловской области сегодня работают 186 охотпользователей, чьём ведении находятся 260 охотхозяйств. Там зимний учёт проводят подготовленные специалисты.
"Учётчики считают следы и заметают их, поскольку в следующий раз по этим маршрутам надо пройти не меньше, чем через сутки, и вновь подсчитать следы. Параметры прохождения маршрута записываются на спутниковый навигатор. Поголовье животных высчитывается по формулам, а результаты вместе с записями спутниковых навигаторов направляются для обработки в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира", - рассказали в департаменте информполитики региона.
Напомним, что по итогам прошлогоднего учёта было зафиксировано увеличение числа кабанов, лосей, косуль и зайцев. На основе результатов изучения следов зверей будут определены лимиты на охоту в сезоне 2021/2022.
По сравнению с 2019 годом, в 2020-м поголовье кабанов увеличилось более чем на 2 760 особей, а сибирских косуль насчитали больше на 1 840 голов. Поголовье лосей выросло до 4 405 особей, а заяц-беляк показал прирост почти в 5 100 голов.
Кроме того, по данным специалистов, в лесах региона стало больше соболей и белок. Среди птиц существенный прирост отмечается у тетерева, глухаря, рябчика и куропатки.