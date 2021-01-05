Похолодание до -30 и снегопад: какая погода ждёт свердловчан в рождественскую ночь?

В некоторых районах Свердловской области все три дня будет идти снегопад, однако уральскую столицу он обойдёт стороной. Фото: Павел Ворожцов.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января в Свердловской области ожидается похолодание до -29... -30°С. Кроме того, ближайшие три дня ожидается переменная облачность с небольшим снегопадом.

По данным уральского гидрометцентра, ночью 6 января на Среднем Урале столбики термометров будут показывать -19... -24°С, а при прояснении температура может опуститься до -29°С. Днём ситуация почти не изменится - температура повысится до -17...-22°С.

В рождественскую ночь на территории региона похолодает ещё сильнее, до -20... -25°С, а при прояснении — до -30°С. Днём температура воздуха будет варьироваться от -10... -15°С на юго-западе до -21... -26°С на севере. Ночью 8 января столбики термометров на севере будут показывать -23... -33°С, на юге — от -13...-18°С на юго-западе до -18...-23°С на юге. В дневное время суток температура останется на уровне предыдущего дня.

Екатеринбуржцев ждёт более стабильная погода. Ближайшие три дня температура воздуха будет колебаться от -18°С до -23°С ночью и от -14°С до -19°С днём. В некоторых районах Свердловской области все три дня будет идти снегопад, однако уральскую столицу он обойдёт стороной. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.