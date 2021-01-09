На Свердловскую область надвигается сильный снегопад

На Свердловскую область надвигаются сильные снегопады. Фото: Галина Соловьева

На Свердловскую область надвигаются сильные снегопады. Синоптики, спасатели и дорожные службы призвали жителей региона быть острожными в период непогоды.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, 10 января на Среднем Урале ожидается сильный снег. Температура воздуха ночью может опуститься до -24 градусов.

В связи со снегопадом свердловчанам рекомендуется воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Машины лучше припарковать в гараже или подальше от деревьев.

С аналогичным предупреждением к автолюбителям обратились в Уралуправтодоре: водителям напомнили о необходимости соблюдать скорость и правила движения в сложных погодных условиях. Если отложить поездку не получается, то на дороге стоит быть особенно осторожными.

Пешеходам тоже следует быть осторожнее: обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, деревья, а также мосты, эстакады, трубопроводы и линии электропередачи.

Напомним, ранее уральские синоптики рассказали о погоде на выходные и первый рабочий день 2021 года. В ночь на понедельник в Свердловской области похолодает до -35 градусов.