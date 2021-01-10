На Среднем Урале заготовили 250 килограммов соли для лесных животных

Подкормочные площадки обустроены на общедоступных охотничьих угодьях. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области для зимней подкормки диких животных заготовлено почти 15 тонн зерносмеси, сена и соли. Подкормочные площадки обустроены на общедоступных охотничьих угодьях.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, для обитателей леса заготовили 6 тонн кормовой пшеницы и зерносмеси (пшеница, овес и горох), а также 7,5 тонн сена и 250 килограммов кормовой соли.

Подкормка рассчитана преимущественно на копытных животных, однако кормушками охотно пользуются и другие обитатели леса.

Отмечается, что в Свердловской области работает 186 охотпользователей за которыми закреплено 260 охотничьих угодья. Все охотхозяйства заинтересованы в поддержке численности диких животных на хорошем уровне, поэтому помимо подкормочных площадок с заготовками они обустраивают дополнительные кормушки на своих территориях за счёт собственных средств.