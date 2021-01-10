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Общество / Природа
10 января 2021, 18:13

В начале недели свердловчан ждут морозы до -36

В некоторых районах столбики термометров могут опуститься до -36 градусов.

В некоторых районах столбики термометров могут опуститься до -36 градусов. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области первая после новогодних праздников рабочая неделя обещает быть морозной. В некоторых районах столбики термометров могут опуститься до -36 градусов.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 11 января, в регионе будет облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой снег и метели.

Температура воздуха ночью составит -22…-27 (в горах и низинах -28…-33), днём также -22…-27 (на крайнем западе до -17). Ветер восточной четверти 6-11, с порывами до 14 метров в секунду.

Во вторник, 12 января, по области сохранится переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до -24…-29 (в горах и низинах до -31…-36), днём -22…-27 (в горах и низинах до -32). Ветер восточный 4-9 м/с.

К середине недели морозы на Среднем Урале сохранятся. Ночью синоптики обещают -26…-31 (в горах и низинах до  -36), а днём -21…-26. Ветер неустойчивый, слабый. 

В Екатеринбурге в понедельник и вторник ожидается небольшой снег, температура воздуха и ночью и днём будет держаться в районе -24…-26. В ночь на среду похолодает до -27...29, а вот осадки прекратятся. Днём -22…-24.

Напомним, накануне синоптики и спасатели предупредили свердловчан о сильных снегопадах. На данный момент в Екатеринбурге продолжает идти обильный снег.

Также ранее сообщалось, что в ночь на понедельник в Свердловской области похолодает до -35 градусов.

Областная газета Свердловской области

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