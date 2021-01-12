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Общество / Природа
12 января 2021, 10:07

Екатеринбургский зоопарк принимает нераспроданные ели

ёлки

Екатеринбургский зоопарк начал принимать живые ёлки. Фото: Галина Соловьёва.

Екатеринбургский зоопарк начал принимать живые ели, пихты и сосны. Речь идёт о новогодних деревьях, нераспроданных на ёлочных базарах.

Как рассказали в пресс-службе зверинца, ёлки от частных лиц не принимаются. Отмечается, что постоявшие в помещении деревья быстро осыпаются. Они также могут быть опасными для игр, если содержат остатки новогодних украшений.

А вот ели, сосны и пихты, которые не стояли в тепле и не были ничем украшены, становятся отличным развлечением для питомцев зоопарка. Для слона, обезьян, попугаев и грызунов – это лакомство, а для хищных млекопитающих – укрытие или игрушка. Тропические птицы используют новогодние деревья как спортивные снаряды и качели.

Гражданам же придётся отнести ёлку на помойку. О том, как это сделать правильно, рассказали в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза». Наглядное пособие публикуем ниже:

Фото: Спецавтобаза

Областная газета Свердловской области

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