ДТП, пожары и задержки рейсов: названы основные риски из-за сильных морозов в Свердловской области

Наибольший риск возникновения ЧС существует в Ивдельском, Гаринском городских округах и в ГО Пелым. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области опубликован прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций из-за сильных морозов на 12-13 января. На севере региона температура воздуха может опуститься до -35 градусов.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте управления гражданской защиты Серовского городского округа, наибольший риск возникновения ЧС существует в Ивдельском, Гаринском городских округах и в ГО Пелым.

В общей сложности в этих муниципалитетах расположены 74 населённых пункта, 6 182 жилых дома, в которых проживают 28 774 человек, а также 69 социально значимых и 8 потенциально опасных объектов. Также здесь находятся 22 котельные, 127 трансформаторных подстанций и 42 резервных источника питания. На данных территориях имеется возможность организовать 12 пунктов временного размещения общей вместимостью 2 520 человек.

При этом в связи с тем, что риск воздействия неблагоприятных метеорологических явлений существует на территориях всех 73 муниципальных образований региона, превентивные мероприятия рекомендуется проводить по всей области.

Добавим, что из-за морозов в регионе прогнозируются риск возникновения происшествий и аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ. Также возможны короткие замыкания на трансформаторных электроподстанциях и обрывы ЛЭП. Существует повышенный риск отказа механизмов и машин на производственных предприятиях. На всей территории Свердловской области прогнозируется увеличение роста техногенных пожаров в жилом секторе.

Кроме того, в регионе ожидается ухудшение дорожной обстановки: на участках дорог регионального назначения существует вероятность возникновения ДТП. Наибольшее опасение вызывает участок автодороги Ивдель – Пелым – Югорск (ХМАО). Возможна отмена междугородних автобусных перевозок.

При гололедице и низких температурах прогнозируется задержка авиарейсов из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

Помимо этого спасатели предупреждают о рисках происшествий на туристических маршрутах и водных объектах, а также о росте числа обращений с переохлаждением, обморожением. Прогнозируется рост гибели населения от сердечно-сосудистых заболеваний.

Также из-за морозов существует риск заболевания новой короновирусной инфекцией COVID-19, позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий, нарушение гражданами режима самоизоляции и социальной дистанции.

Напомним, накануне МЧС предупредило жителей Свердловской области о предстоящих морозах. Из-за сильных холодов свердловские энергетики продлили режим повышенной готовности.