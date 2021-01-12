В Свердловской области расширили границы «Природного парка «Река Чусовая»

Площадь парка увеличена почти на 20 тысяч гектаров. Фото: Галина Соловьева

Правительство Свердловской области внесло изменения в границы особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк "Река Чусовая». Площадь парка увеличена почти на 20 тысяч гектаров.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. Он вносит изменения в предыдущие постановления правительства об организации природного парка.

«Изменить границы особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк "Река Чусовая» путём увеличения общей площади на 19 834,666 гектара на территории города Нижний Тагил», - говорится в тексте документа.

Таким образом площадь природного парка увеличена с 84 560 гектаров, до 104 394,666 гектара.

"Природный парк «Река Чусовая» состоит из двух участков – Чусовского, непосредственно примыкающего к реке Чусовой, и Висимского, расположенного около посёлка Висим. Уникальность Чусовой в том, что это единственная река, пересекающая центральную гряду Уральского хребта. На берегах Чусовой располагаются 37 памятников природы, 10 памятников индустриального наследия и 4 истории и культуры. На территории парка обитает множество редких видов растений.

Ранее о необходимости увеличения площади природных парков «Река Чусовая» и «Бажовские места» сообщал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе выступления на коллегии Минприроды РФ в Москве.

В рамках реализация нацпроекта «Экология» глава региона попросил поддержать Свердловскую область в развитии набирающего популярность экологического туризма.