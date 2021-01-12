За новогодние праздники на водоёмах УрФО изъяли 150 кг рыбы и 500 орудий лова

С 1 по 10 января инспекторы Нижнеобского ТУ Росрыболовства провели 139 рейдов. Фото: Нижнеобское ТУ Росрыболовства

За прошедшие новогодние праздники на водоёмах рыбохозяйственного значения Уральского федерального округа изъято почти 500 орудий лова. С 1 по 10 января инспекторы Нижнеобского ТУ Росрыболовства провели 139 рейдов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе рейдов выявлено 184 нарушения в области рыболовства. В рамках контрольно-надзорных мероприятий изъято 150 кг водных биоресурсов и 499 орудий лова. 131 из них относятся к запрещённым.

К административной ответственности привлечено 122 нарушителя и двое должностных лиц. В общей сложности инспекторы рыбоохраны наложили административных штрафов на сумму 204 тыс. рублей.

Отмечается также, что в выходные и праздничные дни должностными лицами Нижнеобского ТУ Росрыболовства продолжалась работа по выдаче разрешений на вылов водных биологических ресурсов на водоёмах УрФО. Всего с 1 по 10 января 2021 года выдано 438 таких разрешений.