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Общество / Природа
13 января 2021, 14:08

На Урале год крысы стал пиковым по численности грызунов

Крысы

Такого количества красно-серых полёвок учёные не видели с 2008 года. Фото: Алексей Кунилов

В 2020 году на Урале насчитали рекордное количество грызунов. Такого количества красно-серых полёвок учёные не видели с 2008 года.

Как сообщает пресс-служба Висимского заповедника, к такому выводу пришли сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН, которые наблюдают за грызунами на заповедной территории с 1994 года. По предварительным оценкам специалистов, 2020 год стал пиковым по численности зверьков.

«Результаты исследований показали не просто высокое обилие грызунов, но и максимальные его значения в летне-осенний период – так называемую специфичную сезонную динамику численности», - говорится в сообщении заповедника.

Отмечается также, что 2020 год отличался от прошлых лет и разнообразием видов, обитающих на одной территории. В частности, красно-серую полёвку исследователи регистрировали в таких больших количествах впервые с 2008 года.

Как рассказала «Областной газете», заместитель директора заповедника по научно-исследовательским разработкам и экологическому просвещению Александра Хлопотова, цифры по количеству грызунов лучше всего рассматривать в динамике. Этот показатель рассчитывается так: число зверьков делится на 100 ловушко-суток. В 2020 году этот показатель по красно-серой полёвке составил 10,5. Для сравнения, в 2018 году, когда была зафиксирована минимальная численность грызунов, показатель составлял 0,75. Всего в 2020 году учёные поймали в ловушки 41 красно-серую полёвку. 

Добавим, что доминирующим видом грызунов в Висимском заповеднике является рыжая полёвка. В 2020 году в ловушки попались 144 таких зверька. Для сравнения, в 2019 году специалисты поймали всего 59 особей.

В прошлом году учёные отметили ещё одну особенность у этого вида, характерную для «пиков» численности. Речь идёт об изменении репродуктивно-возрастной структуры популяции: молодняк текущего года (так называемые сеголетки) не участвовал в размножении. Потомство в популяции приносили только перезимовавшие особи.

Специалисты отмечают, что такое явление наблюдалось в последний раз в 2004 году.

Напомним, что 2020 года по восточному календарю был годом Крысы. Ему на смену пришёл 2021 - год белого металлического быка.

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