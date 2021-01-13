В Свердловской области в морозы объявили предупреждение о смоге

Ближайшей ночью на Среднем Урале подморозит до -27...-32, в горах и низинах до -37. Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей в воздухе. Смог продержится на территории всей Свердловской области до 15 января.

"Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Отмена предупреждения с 8 часов 15 января", - сообщили в Уральском гидрометцентре.

Добавим, что ближайшей ночью на Среднем Урале подморозит до -27...-32, в горах и низинах до -37. 14 января днём ожидается -19...-24, на крайнем западе до -14. К выходным немного потеплеет - до -5...-10 на юге. По ночам будет холодать до -26. Ветер ожидается южный, до 3-8 м/с.