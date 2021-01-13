Из-за пресловутой борьбы с АЧС численность кабанов в России за 3 последних года сократилась с 338 тысяч особей до 286 тысяч. Фото: Андрей Сакулин

Выявленный в конце прошлого года в Нижнем Тагиле очаг инфекции африканской чумы свиней (АЧС), по счастью, обошёл отрасль свиноводства (см. «ОГ» №237 от 18.12.2020). Вирус обнаружили в завозном мясном полуфабрикате, вовремя остановили распространение заразы, и ни одна домашняя свинья на территории области не пострадала. Однако могут пострадать дикие кабаны, популяцию которых планируют сократить в регионе почти в три раза.

Согласно плану по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской области, утверждённому распоряжением правительства региона №677-РП от 15 декабря 2020 года, кроме прочих мер планируется «обеспечение снижения численности и миграционной активности диких кабанов в текущий сезон охоты до показателя плотности популяции не более 0,25 особи на 1000 га». Сейчас, по данным департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, в регионе насчитывается около 18 тысяч диких кабанов, средняя плотность популяции этого животного составляет 0,86 особей на 1 000 гектаров. Планируется уменьшить численность кабанов на 12 тысяч особей.

Увы, но по такому пути пошли уже десятки регионов нашей страны, следуя рекомендациям Министерства природных ресурсов и экологии России по борьбе с африканской чумой свиней. Просто до сих пор эта беда не касалась Свердловской области: многочисленные вспышки АЧС были на юге страны и в европейской её части, единичные случаи фиксировались у наших соседей. Перспектива почти полного истребления кабанов прежде всего пугает охотников: в наших лесах кабан – ценное промысловое животное.

– Это просто уничтожение всей нашей работы, которую мы проводили на протяжении десятков лет, – считает председатель правления Союза охотников и рыболовов Свердловской области Инга Знаменская.

Кабанов завезли на Средний Урал в начале 80-х годов прошлого века, животные прижились благодаря человеку, потому что почти круглый год их подкармливают – этим занимаются охотхозяйства. Охота на кабана разрешена большую часть года, этим он и интересен для охотников, которые уверены, что истребление кабанов только усугубит проблему АЧС. Логика простая: если зверя не будет в должном количестве, охотники потеряют к нему интерес, его перестанут подкармливать, и оставшиеся особи начнут мигрировать в поисках корма. А мигрирующие животные с большей вероятностью могут занести к нам вирус АЧС из других регионов. Скептически относятся к нововведениям и учёные.

– Эта мера по сокращению численности кабанов не даст никакого эффекта, – считает заведующий лабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН Николай Корытин. – Опыт показывает, что сначала АЧС фиксируется среди домашних свиней и уже оттуда передаётся в популяцию диких животных. Поэтому прежде всего надо предотвращать занос вируса в хозяйства, разводящие свиней.

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