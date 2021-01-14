Уральские синоптики прогнозируют возвращение 30-градусных морозов

К концу рабочей недели (15 января) погода на Урале несколько смягчится, вероятны снегопады. Однако затем вновь придут морозы. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловскую область придут небольшое потепление и снегопады. Однако через неделю на Урал вернутся 30-градусные морозы.

По данным главного синоптика Уральского гидрометцентра, это произойдёт в конце второй декады января. Предыдущий морозный период продлится до 14 января. Температура воздуха была на 7-12° ниже климатической нормы.

"К концу рабочей недели (15 января) погода на Урале несколько смягчится, вероятны снегопады. Но не исключается ещё один толчок ультраполярных тридцатиградусных морозов в конце второй декады января", - рассказала Галина Шепоренко.

Добавим, что минувшей ночью столбики термометрв местами опускались до -40. В ночь на 15 и на 16 января будет чуть теплее. Теплеть начнёт сегодня. Днём ожидается уже до -19...-24, на крайнем западе до -14. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с.

В ночь на пятницу будет до -17...-22, в горах и низинах до -26. Придут снегопады и метель. Днём 15 января синоптики прогнозируют до -9...-14, на севере до -19, на крайнем юге до -5. Ветер южный 3-8 м/с, возможны порывы до 13 м/с.

В ночь на субботу ожидается до -11...-16, на севере -20...-25. В Екатеринбурге - до -12...-14. Днём 16 января в регионе будет до -15...-20, на юге -5...-10. В столице Урала потеплеет до -6...-8. Снегопады продолжатся.

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