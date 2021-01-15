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Общество / Природа
15 января 2021, 16:54

К новогодним праздникам свердловчане приобрели около 14,8 тысячи ёлок

ёлки

К новогодним праздникам свердловчане приобрели около 14,8 тысяч ёлок. Фото: Галина Соловьёва.

В декабре 2020 года жители Свердловской области приобрели около 14,8 тысячи ёлок к Новому году. Для этого они обратились в лесничества и заплатили в среднем чуть более 100 рублей за дерево.

Однако были и те, кто нарушил простые требования законодательства. Так, на территории Таборинского лесничества были задержаны пять злоумышленников, незаконно срубившие 14 ёлок, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.

За незаконную рубку на нарушителей составлено четыре протокола по ч. 1 ст. 8.28 и один протокол по ч. 2 ст. 8.28 КоАП РФ. Помимо административного штрафа им пришлось оплатить ущерб, нанесённый незаконными действиями. Кроме того, орудия совершения правонарушения и деревья были конфискованы.

Отмечается, что с 12 по 31 декабря ушедшего года в лесах и на дорогах общего пользования работали 30 стационарных постов и 63 мобильных группы. Лесными инспекторами проведено 1 180 рейдов, из них 280 – совместно с сотрудниками полиции.

Областная газета Свердловской области

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К новогодним праздникам свердловчане приобрели около 14,8 тысячи ёлок