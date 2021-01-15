Темы дня

Общество / Природа
15 января 2021, 19:07

Предупреждение о метелях и снегопаде в Свердловской области продлили на выходные

Метель

В грядущие выходные, 16 и 17 января, на территории Свердловской области ожидается сильный снегопад, ветер и метели.Фото: Алексей Кунилов.

Уральские синоптики сообщают, что в грядущие выходные, 16 и 17 января, на территории Свердловской области ожидается сильный снегопад, ветер и метели. В связи с этим спасатели продлили предупреждение о непогоде.

Согласно данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 16 января в регионе ожидается -13...-18°С, при прояснении до -23...-28°С. В воскресенье ночью будет немного теплее - температура воздуха составит -10...-15°С и -19...-24°С на севере. Днём в выходные столбики термометров поднимутся до -6...-12°С, и до -16...-22°С в горах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, непогода способствует ухудшению видимости, образованию скользкого дорожного покрытия и снежных заносов. Пешеходам, оказавшимся на улице во время сильного снегопада, рекомендуется обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, частей конструкций и предметов, нависших на строениях, и оборванных проводов линий электропередач.

Автомобилистам спасатели напоминают, что при поломке машины или очень плохой видимости необходимо включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине и ждать помощи с приоткрытым окном, не заглушая двигатель.

Сотрудники МЧС напоминают, что сообщить о происшествии или необходимости оказания помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или номеру вызова экстренных служб "112".

Напомним, что предупреждение о метелях, сильном ветре и снегопаде в Свердловской области поступило 14 января.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.01.2021, 19:07 / Общество
Предупреждение о метелях и снегопаде в Свердловской области продлили на выходные
15.01.2021, 18:08 / Общество
Губернатор Свердловской области вступился за бюджетников, которых обязывают привиться от COVID-19
15.01.2021, 17:50 / Общество
Уральская столица встала в 10-балльные пробки
15.01.2021, 17:04 / Общество
В Свердловской области открыли ещё один пункт тестирования на COVID-19
15.01.2021, 16:54 / Общество
Евгений Куйвашев заявил о переломном моменте в ситуации с распространением COVID-19