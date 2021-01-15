Предупреждение о метелях и снегопаде в Свердловской области продлили на выходные

В грядущие выходные, 16 и 17 января, на территории Свердловской области ожидается сильный снегопад, ветер и метели.Фото: Алексей Кунилов.

Уральские синоптики сообщают, что в грядущие выходные, 16 и 17 января, на территории Свердловской области ожидается сильный снегопад, ветер и метели. В связи с этим спасатели продлили предупреждение о непогоде.

Согласно данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 16 января в регионе ожидается -13...-18°С, при прояснении до -23...-28°С. В воскресенье ночью будет немного теплее - температура воздуха составит -10...-15°С и -19...-24°С на севере. Днём в выходные столбики термометров поднимутся до -6...-12°С, и до -16...-22°С в горах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, непогода способствует ухудшению видимости, образованию скользкого дорожного покрытия и снежных заносов. Пешеходам, оказавшимся на улице во время сильного снегопада, рекомендуется обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, частей конструкций и предметов, нависших на строениях, и оборванных проводов линий электропередач.

Автомобилистам спасатели напоминают, что при поломке машины или очень плохой видимости необходимо включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине и ждать помощи с приоткрытым окном, не заглушая двигатель.

Сотрудники МЧС напоминают, что сообщить о происшествии или необходимости оказания помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или номеру вызова экстренных служб "112".

Напомним, что предупреждение о метелях, сильном ветре и снегопаде в Свердловской области поступило 14 января.