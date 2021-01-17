Ночные морозы продержатся в Свердловской области до середины недели

По ночам на севере региона столбики термометров опустятся до -35 градусов. Фото: Галина Соловьёва

В ближайшие несколько дней в Свердловской области сохранится морозная погода. По ночам на севере региона столбики термометров опустятся до -35 градусов.

По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник на Среднем Урале ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -19…-24 (в горах и низинах -27…32), а днём потеплеет до -15… 20. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -22…-27 (на севере -29…-34). Днём -15…-20 (на севере -23…-28). Ветер западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с.

К среде в Свердловской области сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. На крайнем юге синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и небольшой снег.

Ночью температура воздуха составит -20…-25 (при прояснении до -29, на севере -30…-35). Днём потеплеет до -16…-21, на севере -22…-27. Ветер северный 2-7 метров в секунду.

В Екатеринбурге неделя начнётся с переменной облачности, без существенных осадков. Во вторник возможен небольшой снег, а в среду осадки станут более ощутимыми.

Температура воздуха в уральской столице в начале предстоящей недели будет держаться в районе -20…-25, и -17…-19 днём.