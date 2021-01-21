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21 января 2021, 08:10

В Свердловской области похолодает до -41

Морозы в Екатеринбурге, люди идут по набережной к цирку

Самая морозная ночь на неделе будет с 22 на 23 января - до -29...-34 °C по Свердловской области, на севере - до -41 °C, в Екатеринбурге - до -33 °C. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловскую облать возвращаются 30-градусные морозы. На севере похолодает до -36...-41 °C.

Холодать начнёт с сегодняшнего дня. 21 января уральские синоптики прогнозируют до -17...-22 °C, облачность с прояснениями,  небольшой снег, местами умеренный, метели, изморозь. Ветер западный 5-10 м/с.

В ночь на пятницу на Среднем Урале подпорозит до -21...-26 °C, на севере - до -28...-33 °C. Днём ожидается до -16...-21 °C, на севере - до -28 °C. Местами пройдёт снег. Ветер станет неустойчивым, слабым.

Самая морозная ночь на неделе будет с 22 на 23 января - до -29...-34 °C по Свердловской области, на севере - до -41 °C, в Екатеринбурге - до -33 °C. Днём столбики термометров практически не поднимутся. Синоптики обещают -20...-25 градусов мороза, на севере до -30...35 °C.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщала, что с середины января придут небольшое потепление и снегопады, в 20-х числах снова вернутся морозы. "Не исключается ещё один толчок ультраполярных тридцатиградусных морозов в конце второй декады января", - заявляла синоптик.

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Областная газета Свердловской области

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