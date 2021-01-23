В Екатеринбурге температура воздуха опустилась ниже -30 °С

Сервисы погоды отмечают, что по ощущениям на улице сейчас все -40. Фото: скриншот

В Екатеринбург пришли сильные морозы. Сегодня утром в некоторых районах города столбики термометров опустились ниже -30 градусов.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, сейчас в Екатеринбурге температура воздуха составляет -30 градусов при влажности 66%. Ветер северный 0-3 метра в секунду.

При этом, в разных частях города екатеринбуржцы фиксировали температуры до -34 градусов. О сильном понижении температур сообщают, в частности, жители ВИЗа, Сортировки и Пионерского посёлка. При этом, сервисы погоды пишут, что по ощущениям на улице сейчас все -40.

Напомним, ранее в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение из-за морозов до -43 градусов.

По прогнозам синоптиков, завтра на Среднем Урале и в соседней Курганской области морозы сохранятся.

"24 января местами в Свердловской и Курганской областях ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха -40...-43°С" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после суровых морозов на Средний Урал придут оттепели: на следующей неделе в регионе резко потеплеет.

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