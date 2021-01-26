В Екатеринбурге службам благоустройства поручено очистить перекрёстки от "снежной каши"

В Екатеринбурге службам благоустройства поручено очистить перекрёстки от "снежной каши". Фото: Павел Ворожцов.

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов поручил очистить от образовавшейся "снежной каши" все перекрёстки. В связи с резким потеплением не убранный с улиц города снег начал таять.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, службы благоустройства будут приводить в порядок перекрёстки сначала в центре города, а потом и в других районах.

По информации Комитета благоустройства горадминистрации, днём 26 января для уборки снега задействовано 359 дорожных рабочих и 206 единиц спецтехники.

Фото: Павел Ворожцов

Ранее "Областная газета" сообщала, что в одном из районов уральской столицы ищут подрядчика, который займётся зимним и весенним содержанием тротуаров. На эти цели МБУ "Орджоникидзевский ДЭУ" готово выделить 7 миллионов рублей.

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