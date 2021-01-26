В Екатеринбургском зоопарке отметят День белого медведя. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбургском зоопарке завтра, 27 января, отметят День белого медведя. Мероприятие будет транслироваться в соцсетях.

В зверинце живёт пара белых медведей – Умка и Айна. В честь праздника для Умки приготовят трёхъярусный ледяной торт с вареньем, рыбой, овощами и фруктами. Его супруга получит диетический торт из замороженного яблочного пюре, а также скумбриево-кальмаровый салат.

В пресс-службе зверинца отмечают, что зоопарк открыт для посещений. Однако в связи с ограничительными мерами по коронавирусу массовые мероприятия и праздники для посетителей пока не проводятся. Посмотреть на медведей во время вручения им тортов можно в Instagram.

Белые медведи занесены в Красные книги всех государств, на территории которых обитают.

История екатеринбургских медведей.

Самец Умка родился на Чукотке предположительно в 1996 году. Когда медвежонку было около девяти месяцев, он остался без матери. В Екатеринбург малыша привезли в 1998 году. После его прибытия сотрудники зоопарка стали искать для него пару. Подруга Айна нашлась в Пермском зоопарке.