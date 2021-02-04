На Среднем Урале подсчитали зимующих уток

Даже в сильные морозы в нижнетагильском парке Народном находятся люди, сочувствующие зимующим уткам Фото: Галина Соколова

Общественная организация «Союз охраны птиц России» провела зимнюю перепись водоплавающих птиц «Серая шейка». Средний Урал принял в ней активное участие. С середины января на берегах незамерзающих водоёмов орнитологи и их помощники считали оставшихся на зимовку уток. Убедились, что, несмотря на морозы, их стало больше, чем в 2020-м. Пернатые горожанки не улетают зимовать в тёплые края – дома им хватает и еды, и открытой воды.

Утки, наряду с голубями и воробьями, стали привычными городскими птицами. А ведь ещё лет десять назад встретить водоплавающих зимой считалось редким явлением. Постепенно тёплые промышленные стоки и принесённые горожанами крупа и хлеб сделали уток ленивыми. Количество зимующих птиц растёт с каждым годом. Если во время зимней переписи 2016 года в Екатеринбурге и его окрестностях орнитологи насчитали 1 544 особи, то нынче они повстречали 3 261 крякву, а также большую поганку и большого крохаля.

– Кряква – типичный зимующий вид в городах. Часть уток и не видела традиционные места зимовки. Они никогда не летали в Индию, Таиланд, Португалию и Испанию, – объяснила заместитель директора Висимского биосферного заповедника Александра Хлопотова, курирующая в Свердловской области зимний учёт водоплавающих.

Весной начнутся романтические встречи пар и брачные танцы на воде, а в борьбе за зимний хлеб никаких нежностей – каждый сам за себя. Фото: Галина Соколова

Середина зимы – лучшее время для переписи пернатых. Самок и самцов считают отдельно. Различить уток просто – у дам серое оперение шейки, у селезней – нарядно-зелёное. Как правило, в пернатом сообществе самцов куда больше, и в борьбе за кусочек хлеба они не церемонятся с подругами. Драки – обычное дело на званых обедах пернатых, особенно в морозные дни, когда кормильцев на берегу почти нет.

Посчитать уток, подкормить и понаблюдать за их насыщенной личной жизнью любят не только орнитологи. Для многих свердловчан поход на берег стал семейным видом досуга.

– В рамках акции «Серая шейка 2021» мы с детьми вышли на учёт водоплавающих птиц на реку Пышма, – сообщил верхнепышминец Евгений Кочетков. – Мы принимаем в ней участие с 2015 года. Нынче насчитали 150 уточек, из которых треть – это девочки.

Не хлебом единым Можно кормить водоплавающих не очень крупными листьями салата. Подойдут даже порезанные овощные очистки и фруктовая кожура. Приветствуются овёс, дроблёная кукуруза, ячмень, любые другие зёрна.

С удовольствием считали крякв и в Нижнем Тагиле. На берега местных рек вышли 200 юных добровольцев.

– Перед выходом на учёт провели дистанционные занятия с ребятами, вспомнили особенности обитающих на наших водоёмах птиц: кряквы, чирка, чомги, свиязи, шилохвости, – сообщила руководитель отдела станции юных натуралистов Любовь Казакова. – Однако во время переписи нам встретились только кряквы – порядка 500 особей. Самым популярным местом зимовки стал участок реки Тагил у парка «Народный».

В ходе переписи становится ясно, как зимующие утки приспосабливаются к погодным условиям. Наблюдается внутренняя миграция. Там, где водоёмы никогда не перемерзают и много гуляющих горожан, колонии птиц стремительно растут. Учёт также выявляет пернатых «звёзд». Так, в Екатеринбурге возле дендрария третий год живёт рыженькая уточка. В её оперении совсем нет чёрного пигмента.

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