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Общество / Природа
27 января 2021, 16:36

Свердловчан предупредили о сильном ветре 28 января

пешеход натягивает капюшон

Во время сильного ветра пешеходам рекомендуют держаться подальше от деревьев, мостов, трубопроводов и ЛЭП. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Свердловской области информируют о сильном ветре 28 января. При порывах его скорость будет достигать 20 м/с.

В связи с этим свердловчан просят плотно закрыть окна и двери помещений, убрать с балконов вещи, которые может сдуть ветром. Автомобилистам следует оставлять машины в гаражах или на крытых парковках. Если такой возможности нет, транспорт лучше припарковать вдали от деревьев и слабо закреплённых конструкций. Пешеходам рекомендуют держаться подальше от деревьев, мостов, трубопроводов и ЛЭП.

"Особое внимание необходимо уделить пожарной безопасности. При возникновении пожара сильный ветер способствует стремительному распространению огня и может привести к масштабным пожарам", - предостерегает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

За помощью при возникновении происшествий необходимо обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

По данным Уральского гидрометцентра, кроме сильного ветра в четверг свердловчан ждёт снег и гололёд.

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Областная газета Свердловской области

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