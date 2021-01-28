Свердловскую область снова ждёт похолодание до -30°С

Похолодание придёт в северные районы области к выходным. Фото: Галина Соловьёва.

Синоптики рассказали о погоде в Свердловской области на предстоящие три дня. В отдельные районы Среднего Урала придёт похолодание до -30°С.

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня в регионе будет облачно, местами пройдёт небольшой и умеренный снег, в отдельных районах образуется гололёд. Температура воздуха днём составит 0...-5°С, в Екатеринбурге - 0...-2°С. Ветер будет дуть в юго-западном направлении 5-10 м/с, при порывах его скорость будет достигать 15-20 м/с. Накануне уральские спасатели выпустили предупреждение в связи с сильным ветром.

В ночь на пятницу, 29 января, столбики термометров опустятся до -7...-12°С, а на крайнем севере региона - до -13...-18°С. Днём потеплеет до -3...-8°С, в Екатеринбурге - до -4...-6°С, на крайнем севере сохранится ночная температура. Также возможен снег. Ветер будет неустойчивый слабый.

К выходным кое-где на Среднем Урале станет ощутимо холоднее. В ночь на субботу, 30 января, температура воздуха составит -14...-19°С, на юго-западе -9...-14°С, на крайнем севере -25...-30°С. Днём будет -3...-8°С, в Екатеринбурге -5...-7°С, в северных районах ожидается до -24°С. Местами пройдёт снег. Ветер будет неустойчивый слабый.