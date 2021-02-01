В Верхней Салде речка Озёрка потекла по улицам

Река, вышедшая из русла, превратила сугробы у жилых домов в торосы. Фото: Ольга Шапкина

Жители частного сектора Верхней Салды познакомились с природным феноменом – зимним паводком. В декабре к ним на подворья пришла речка Озёрка, превратив всё вокруг в ледяные торосы. Люди взялись за бензопилы, чтобы вернуть речку в русло. Коммунальные службы также помогают горожанам избавляться от прибывающей воды. Но это борьба с последствиями половодья, а нужно устранить его причину.

Река Озёрка, впадающая в Верхнесалдинский пруд, совсем невелика. Её берега застроены частными домами. Иногда речка показывает характер – посреди зимы её воды покидают русло и устремляются к ближайшим подворьям. Так случилось и в этом декабре. Жителям не понравились приусадебные «катки». Они вышли с электропилами и ледорубами, чтобы отвести воду от домов, а также обратились за помощью к коммунальщикам и главе Верхнесалдинского городского округа Константину Носкову.

По улице Комсомольской ни проехать, ни пройти. Фото: Ольга Шапкина

В микрорайоне, где проходит подтопление, нет труб, следовательно, коммунальные прорывы исключены. Тем не менее коммунальщики выезжали на место происшествия и кипятком размывали ледяные пробки, спускали воду вниз по течению – к пруду. Однако результат был кратковременным.

– Мы отдаём себе отчёт, что сегодня сможем устранить проблемы граждан только локально, необходимо в весенне-летний период прочистить русло реки, – считает Константин Носков.

В соответствии с Водным кодексом РФ река Озёрка находится в государственной собственности. Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области уже взяли пробы воды, чтобы исключить из причин подтопления хозяйственную деятельность человека. Администрация муниципалитета планирует обратиться в министерство с просьбой обследовать в летний сезон русло Озёрки. Ревизия определит необходимость очистки и углубления дна реки, чтобы русло зимой не промерзало.

Речка Озёрка не желает бежать по привычному руслу. Фото: Ольга Шапкина

Зимнее половодье на мелких речках не редкость на Среднем Урале. Например, проблема с подтоплением много лет доставляла неприятности жителям улицы Заречной села Николо-Павловского Горноуральского ГО.

Ежегодно в конце зимы воды реки Шайтанки уже не могли следовать по перемёрзшему руслу и заполняли дворы ближайших домов. В огородах и дворах был настоящий каток, а в подпольях вода булькала до лета. Сначала с наледью сельчане боролись самостоятельно: в реке бурили скважины и делали пропилы, по краю насыпали временные дамбы. Когда стало невмоготу, власти округа обратились за помощью к области.

– Подготовили проект по углублению русла реки и укреплению берегов на трёхкилометровом участке. Он прошёл госэкспертизу, – вспоминает глава Николо-Павловской территориальной администрации Александр Ременец.

Под слоем белого снега – жёлтая вода. Фото: Ольга Шапкина

После этого областное министерство природных ресурсов и экологии выделило на укрепление берегов Шайтанки 21 миллион рублей. Русло углубили, сделали откосы, и больше воды возле домов не было. Салдинцы надеются, что и их проблема будет решена так же успешно.

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