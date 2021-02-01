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Общество / Природа
1 февраля 2021, 16:27

На Средний Урал идут снегопады и сильный ветер

Снегопад

Спасатели призывают жителей региона быть бдительными и соблюдать меры безопасности в непогоду. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области 2 февраля ожидается сильный снегопад и ветер с порывами до 18 м/с. Спасатели призывают жителей региона быть бдительными и соблюдать меры безопасности в непогоду.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, если отменить загородную поездку невозможно, в автомобиль необходимо положить как минимум лопату, топор и трос. У водителей должен быть при себе заряженный мобильный телефон. Также рекомендуется брать с собой термос с горячим чаем.

Жителям городов напоминают, что снег накрывает ямы и неровности, поэтому передвигаться по тротуарам следует с особой осторожностью. Прятаться от ветра около стен домов может быть опасно, так как из-за сильного ветра с крыш и балконов может упасть наледь.

Напомним, вчера уральские синоптики сообщали, что днём 1 и 2 февраля на территории Среднего Урала ожидается потепление до +1ºС, а в среду, 3 февраля, столбики термометров опустятся до -4...-9ºС. Ночью все три дня температура воздуха будет варьироваться в пределах -7...-12ºС.

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