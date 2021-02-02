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2 февраля 2021, 12:06

В Свердловскую область нагрянут морозы

морозы в Екатеринбурге

В южные части Свердловской области перед похолоданием придёт оттепель. Фото: Галина Соловьёва.

В первой декаде февраля отдельные районы Свердловской области ждёт оттепель, вслед за которой в регион придут морозы до -30ºС. Ожидаются снегопады.

О погоде на первую десятидневку наступившего месяца рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По её словам, в конце рабочей недели Средний Урал накроет волна тёплого воздуха, пройдёт снег. 5 и 6 февраля в южных районах области наступит оттепель. Она будет сопровождаться мокрым снегом и гололёдом. 7 февраля в регионе повсеместно резко походает в связи с вторжением арктического воздуха - до -25, -30ºС. Морозы продержатся до конца первой декады февраля.

"Если этот прогноз оправдается, будет повод проверить ещё одну примету: "В феврале лютые морозы – короткая зима", - добавила Галина Шепоренко.

Напомним, сегодня, 2 февраля, в Свердловской области ожидается сильный снегопад и ветер с порывами до 18 м/с. Спасатели призывают жителей региона соблюдать меры безопасности в непогоду.

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