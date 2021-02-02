В Екатеринбурге из-за снегопада активизировались службы благоустройства. Фото: Алексей Кунилов.

Екатеринбург накрыл снегопад. Службы благоустройства приведены в режим полной готовности.

Организовать активное прометание улично-дорожной сети с помощью спецтехники, имеющейся в распоряжении районных ДЭУ, поручил врип главы Екатеринбурга Алексей Орлов. Ранее пресс-служба администрации сообщала, что сегодня днём службы благоустройства задействуют 374 рабочих и 197 единиц спецтехники для расчистки снега.

Добавим, сегодня, 2 февраля, в Свердловской области ожидается сильный снегопад и ветер с порывами до 18 м/с. Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности в непогоду. Также известно, что в первой декаде февраля отдельные районы Среднего Урала ждёт оттепель, вслед за которой в регион придут морозы до -30ºС.

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