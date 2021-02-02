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Общество / Природа
2 февраля 2021, 15:33

Белка из Екатеринбургского зоопарка предсказала позднюю весну

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Белка из Екатеринбургского зоопарка предсказала позднюю весну. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбургском зоопарке отметили День сурка. В качестве предсказателя погоды на весну выступила белка Гилиан.

На выбор зверьку было предоставлено две тарелки с орешками. Одна из них символизировала раннюю весну, а другая – позднюю. Выбор был однозначным. Гилиан сразу начал есть из тарелки с "поздней весной".

"Мы с вами жители Урала. Урал не для слабаков!", – прокомментировали выбор белки работники зверинца.

Добавим, ранее стало известно, что в первой декаде февраля отдельные районы Свердловской области ждёт оттепель, вслед за которой в регион придут морозы до -30ºС. Ожидаются снегопады.

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