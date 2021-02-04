Оттепель до +3 градусов ожидается на юге Свердловской области

В ближайшие три дня в регионе ожидается также мокрый снег. Фото: Алексей Кунилов

Оттепель придёт в конце недели в Свердловскую область. Морозно будет на севере, в горах и низинах - до -21.

В ближайшие три дня в регионе ожидается мокрый снег. Сегодня, 4 февраля, воздух в Свердловской области погреется до -2...-7, в горах и низинах - до -9...-14. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В ночь на пятницу на юге будет -4...-9, на севере - до -16...-21. Днём синоптики Уральского гидрометцентра обещают до -3...+2, на севере -5...-10, на крайнем севере - до -15. Ветер сменится на неустойчивый, слабый.

В ночь на субботу на юге и в Екатеринбурге столбики термометров покажут до 0 градусов, по региону - до -5, а на крайнем севере - до -16...-21. Днём 6 февраля будет -2...+3 на юге, -3...-8 на севере, -13...-18 на крайнем севере.

Вслед за оттепелью на Средний Урал могут прийти морозы.

"В конце рабочей недели очередная волна тёплого воздуха накроет наш регион. Ожидаются снегопады, в южных районах области наступит интенсивная, но короткая оттепель с мокрым снегом и гололедом (5-6 февраля), которая 7 февраля завершится вторжением арктического воздуха с -25,-30-градусными морозами. Морозы удержатся до конца первой десятидневки месяца", - рассказала ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

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