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Общество / Природа
5 февраля 2021, 12:11

Минприроды пресекло автогонки на реке Арамилка

трасса для автогонок на реке Арамилка

На поверхности реки Арамилка организована трасса для автогонок. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии в Свердловской области.

Жители села Патруши Сысертского городского округа пожаловались в региональное министерство природных ресурсов и экологии ​​​​на шум от автогонок. Заезды проходили на льду реки Арамилка, вблизи ЖК "Чистые пруды" и ЖК "Солнечный парк".

Минприроды проведено обследование данной территории в конце января. Установлено, что на поверхности реки организована трасса для автогонок. Она расчищена от снега. Однако движение и стоянка транспортных средств в водоохранной зоне не зафиксированы.

Чтобы не допустить выезд транспортных средств на акваторию, министерство обратилось в администрацию Сысертского ГО. В свою очередь орган местного самоуправления перекрыл снежными навалами съезды на лёд.

"В настоящее время выезд на лёд пруда на реке Арамилка невозможен", – говорится в сообщении министерства.

Добавим, выезд на акваторию водного объекта может повлечь за собой административную ответственность. Подробнее об этом читайте здесь.

Напомним, ранее свердловское минприроды предупредило свердловчан о запрете проезда по льду озера Балтым на транспорте. Это связано с тем, что водоём является особо охраняемым водным объектом и особо охраняемой природной территорией – памятником природы областного значения.

Областная газета Свердловской области

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