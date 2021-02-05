Минприроды пресекло автогонки на реке Арамилка

На поверхности реки Арамилка организована трасса для автогонок. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии в Свердловской области.

Жители села Патруши Сысертского городского округа пожаловались в региональное министерство природных ресурсов и экологии ​​​​на шум от автогонок. Заезды проходили на льду реки Арамилка, вблизи ЖК "Чистые пруды" и ЖК "Солнечный парк".

Минприроды проведено обследование данной территории в конце января. Установлено, что на поверхности реки организована трасса для автогонок. Она расчищена от снега. Однако движение и стоянка транспортных средств в водоохранной зоне не зафиксированы.

Чтобы не допустить выезд транспортных средств на акваторию, министерство обратилось в администрацию Сысертского ГО. В свою очередь орган местного самоуправления перекрыл снежными навалами съезды на лёд.

"В настоящее время выезд на лёд пруда на реке Арамилка невозможен", – говорится в сообщении министерства.

Добавим, выезд на акваторию водного объекта может повлечь за собой административную ответственность. Подробнее об этом читайте здесь.

Напомним, ранее свердловское минприроды предупредило свердловчан о запрете проезда по льду озера Балтым на транспорте. Это связано с тем, что водоём является особо охраняемым водным объектом и особо охраняемой природной территорией – памятником природы областного значения.