В лесу под Первоуральском убрали несанкционированную свалку отходов

Отходы производства убрали после вмешательства судебных приставов. Фото: Павел Ворожцов

В лесничестве под Первоуральском устранена несанкционированная свалка отходов. Отходы производства убрали после вмешательства судебных приставов.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, свалка отходов производства и потребления была обнаружена на территории Подволошинского лесного участка Билимбаевского лесничества. Первоуральская прокуратура обратилась в суд с требованием к организации ООО «Леспромматериал» убрать незаконную мусорку.

Судебные приставы выставили требование к руководству компании убрать свалку и предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

После этого несанкционированная свалка была ликвидирована силами самого предприятия, без привлечения специализированной техники от сторонних организаций.