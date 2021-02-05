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Общество / Природа
5 февраля 2021, 12:55

В лесу под Первоуральском убрали несанкционированную свалку отходов

Свалка запрещена

Отходы производства убрали после вмешательства судебных приставов. Фото: Павел Ворожцов

В лесничестве под Первоуральском устранена несанкционированная свалка отходов. Отходы производства убрали после вмешательства судебных приставов.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, свалка отходов производства и потребления была обнаружена на территории Подволошинского лесного участка Билимбаевского лесничества. Первоуральская прокуратура обратилась в суд с требованием к организации ООО «Леспромматериал» убрать незаконную мусорку.

Судебные приставы выставили требование к руководству компании убрать свалку и предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

После этого несанкционированная свалка была ликвидирована силами самого предприятия, без привлечения специализированной техники от сторонних организаций.

Областная газета Свердловской области

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