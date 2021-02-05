На Среднем Урале снизился объём незаконных рубок леса

По сравнению с 2019 годом число незаконных вырубок сократилось на 2%. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области в 2020 году официально зафиксировано 369 случаев незаконных рубок леса. Объём вырубленной древесины составил 35 тысяч кубометров.

По сравнению с 2019 годом число незаконных вырубок сократилось на 2%, а по объёму нелегально добытой древесины снижение составило 10%. Как отмечают в департаменте информполитики Свердловской области, количество и объёмы незаконных рубок сократились благодаря увеличению числа патрулирований в лесах.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероники Русиновой, всего в 2020 году государственными лесными инспекторами проведено 21,5 тысячи рейдов. Это почти на треть больше, чем годом ранее. 43% всех случаев незаконных рубок было выявлено в ходе таких рейдов.

Отмечается также, что хороший результат при выявлении незаконных рубок дал дистанционный мониторинг лесных территории 18 лесничеств области и усиленное взаимодействие между специалистами лесной охраны, полиции, таможни и налогового контроля.

Более половины случаев незаконных рубок совершены «чёрными лесорубами» - без каких-либо разрешительных документов. В остальных случаях к нарушениям привели ошибки лесопользователей, которые выходили за границы арендованного лесного участка. Также незначительная часть незаконных рубок связана с несоответствием категории земель и ошибками жителей при добыче древесины для собственных нужд.

Всего в 2020 году к уголовной ответственности за незаконную рубку леса привлечено 38 человек. 39 человек привлечены к административной ответственности со штрафами на общую сумму более 400 тыс. рублей.

Добавим,что в январе 2021 года в регионе прошла ежегодная межведомственная операция «Лес», в рамках которой 20 государственных лесных инспекторов областного министерства природных ресурсов и экологии совместно с сотрудниками ДПС проверили более 100 автомобилей, перевозящих древесину. В ходе проверок были выявлены нарушения в сопроводительных документах.

Напомним, «Областная газета» публиковала серию материалов о незаконной вырубке леса на территории Свердловской области. Автор публикаций, посвящённых коррупции в лесном хозяйстве региона, Станислав Мищенко признан победителем Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2020».

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