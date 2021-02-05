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Общество / Природа
5 февраля 2021, 14:51

Свердловчан предупредили об ухудшении погоды в выходные

машины в снегу

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Фото: Владимир Мартьянов.

Жителей Свердловской области предупредили о метелях, снеге с дождём и похолодании в ближайшие выходные. Объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, 6 февраля в Свердловской области ожидается сильный снег, в отдельных районах с дождём. 7 февраля прогнозируется резкое похолодание. В ночное время столбик термометра опустится до -27 ºС (на крайнем севере региона). Также местами ожидаются метели и ветер до 14-17 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области дали рекомендации, как сберечь себя и своё здоровье в непогоду. Гражданам необходимо соблюдать простые правила:

  • Не рекомендуется в период непогоды отправляться в походы;
  • Водителям стоит быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев, рекламных щитов. При сильном ветре они представляют большую опасность;
  • Пешеходам важно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность. Пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжёлыми сумками.

В случае происшествий необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».

ФКУ «Уралуправтодор» также обратился в автолюбителям с просьбой быть внимательнее на дорогах. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по телефону: 8-800-200-63-06.

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Областная газета Свердловской области

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