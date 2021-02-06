В Екатеринбурге в феврале пошёл дождь

Сейчас в Екатеринбурге продолжает моросить мелкий дождь вперемешку со снегом. Фото: Валентин Тетерин

В уральской столице в начале февраля установилась практически весенняя погода. Температура воздуха поднялась до +1 градуса и пошёл дождь. Уже завтра синоптики обещают похолодание.

Сейчас в Екатеринбурге продолжает моросить мелкий дождь вперемешку со снегом. По сообщения жителей города, в некоторых районах, например на выезде в сторону Берёзовского, осадки достаточно сильные.

Из-за плюсовой температуры и дождя выпавший снег на дорогах превратился в кашу. Движение на некоторых участках городских магистралей затруднено. По данным сервиса Яндекс.Пробки, днём в субботу дорожные заторы достигли пяти баллов. В городе произошло несколько ДТП.

Фото: Янлекс.Пробки

Напомним, накануне синоптики, спасатели и дорожные службы выступили с экстренным предупреждением. Свердловчан предупредили о метелях, снеге с дождём. Вслед за мокрыми осадками наступит резкое похолодание.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 6 февраля в отдельных районах Свердловской области ожидается очень сильный снег и налипание мокрого снега на провода.

Ночью и в первой половине дня 7 февраля в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до-12...-17 градусов. На севере похолодает до -19...-24, а на крайнем севере до -31.

Резкое понижение температур после потепления приведёт к образованию гололёда. Также же синоптики обещают очень сильный снег и метель с порывами ветра до 15-20 метров в секунду.