Свердловская область возглавила антирейтинг регионов по уровню загрязнения воды

Свердловская область оказалась лидером антирейтинга российских регионов по уровню загрязнения водоёмов. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловская область оказалась лидером антирейтинга российских регионов по уровню загрязнения водоёмов. Исследование результативности мер по экологической реабилитации водных объектов было проведено Счётной палатой РФ.

"На протяжении последних десяти лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди субъектов Российской Федерации количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения", - говорится в отчёте о результатах анализа, опубликованном на сайте Счётной палаты.

В число регионов с наибольшей долей проб воды, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в период с 2012 по 2020 год кроме Свердловской области постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва. В различные годы в список попадали также Кировская, Кемеровская, Нижегородская и Пензенская области.

При этом экологическая реабилитация водных объектов, расположенных в этих регионах, в последние годы не проводилась.

В целом Счётная палата сделала вывод о недостаточной эффективности решения задач по восстановлению водных объектов в России.

"Несмотря на общее снижение сброса загрязнённых сточных вод, наблюдается увеличение в этих сбросах таких загрязняющих веществ, как хлориды, нитраты, калий и фосфаты. В водных объектах, используемых в качестве питьевых источников, отмечается рост доли проб воды, не соответствующих требованиям СанПиН", – заявил аудитор Счётной палаты Алексей Каульбарс.

Напомним, ранее стал известен план очистки Черноисточинского водохранилища, который является источником питьевого водоснабжения Нижнего Тагила. Работы пройдут в три этапа и завершатся в конце 2023 года.

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