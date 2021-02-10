На крайнем севере Свердловской области похолодает до -42°C

Резкое похолодание ожидается в ближайшую ночь. Фото: Галина Соловьёва.

Уральские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. На крайнем севере Свердловской области похолодает, столбик термометра опустится до -42°C.

По данным Уральского гидрометцентра, похолодание ожидается в ближайшую ночь. На остальной территории региона будет -29...-34°С. В дневные часы воздух прогреется до -17...-22°С, в горах до -27°С.

В Екатеринбурге этой ночью будет до -29...-31°С, а днём – до -19...-21°С. Более подробный прогноз погоды "Облгазета" опубликует завтра.

Добавим, спасатели объявили штормовое предупреждение из-за морозов. Чтобы сберечь здоровье, ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендует соблюдать следующие правила:

подбирать одежду по погоде;

быть сытым, выходя на улицу;

не гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями;

отказаться от дальних поездок на личном транспорте.

Ранее стало известно, что морозы на Среднем Урале останутся как минимум до 13 февраля. Спасателями выпущено штормовое предупреждение.

Читайте также:

Екатеринбургские школьники смогут не ходить на учёбу в мороз.

Смотрим, как живёт Екатеринбург в условиях вернувшейся зимы.