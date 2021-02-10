В Екатеринбурге утвердили проект благоустройства сквера у Дома художника

По задумке разработчиков в сквере появятся современное антивандальное освещение, скамейки и урны. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге Совет по развитию рекреационных и общественных пространств одобрил эскизный проект благоустройства сквера у Дома художника (ул. Куйбышева, 97). Данная территория станет местом отдыха горожан, а также зоной для проведения различных мероприятий.

Известно, что сейчас территория возле Дома художника находится в запущенном состоянии и больше напоминает пустырь. По задумке разработчиков (ООО «ЛАИСС» при поддержке фонда «Город может») в сквере появятся современное антивандальное освещение, скамейки и урны. Также там сделают дорожки из гранитной брусчатки.

Особое внимание уделено озеленению общественного пространства. В посадках предполагается использовать характерные для Среднего Урала растения, в том числе яблони, сирень и спирею, передаёт пресс-служба мэрии.

Напомним, летом 2020 года лидер уральской группы «Чайф» Владимир Шахрин презентовал проект благоустройства сквера у Дома художника экс-мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому.

"Мы второй год вынашиваем идею вернуть городу сквер. Замечательное, очень уютное место в центре города пропадает, многие даже не знают, где оно находится", – отметил Владимир Шахрин.

Тогда же стало известно, что общий бюджет проекта составляет около 12 миллионов рублей.