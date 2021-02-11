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11 февраля 2021, 07:44

Холода в Свердловской области продержатся до субботы

Девушка в городе идёт по гололеду

Днём 13 февраля на среднем Урале резко потеплеет. В отдельных районах ожидается гололед. Фото: Павел Ворожцов

Оттепель вернётся в Свердловскую область в субботу, 13 февраля. Перед этим два дня и две ночи будут морозными.

В четверг столбики термометров не поднимутся выше -17...-22, в горах -27. Ветер будет слабым неустойчивым, действует предупреждение синоптиков о смоге.

В ночь на 12 февраля ожидается до -24...-29, в горах и низинах до -35. Днём в пятницу уже будет теплее - до -10...-15, на севере и в горах -18...-23. Местами пройдёт небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с.

В ночь на субботу будет -15...-20, на крайнем юго-западе до -10, на крайнем севере -25...-30. Днём 13 февраля резко потеплеет: на юге до -1...-6 (В Екатеринбурге до 0...-2), на крайнем юге до +3, на севере до -15...-20. Ветер восточный 5-10 м/с. Синоптики прогнозируют местами сильный снег, в отдельных районах гололед и отложение мокрого снега на проводах.

"Во второй половине недели на севере Свердловской области 30-градусные морозы сохранятся, на остальной территории Урала погода смягчится на 5-8°, выпадет снег", - рассказала ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, что минувшая ночь была самой морозной в феврале: на крайнем севере столбики термометров опускались до -42°C. На следующей неделе морозы могут вернуться, однако ожидается, что они будут не такими крепкими.

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Областная газета Свердловской области

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