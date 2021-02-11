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11 февраля 2021, 07:57

На Средний Урал опустился кратковременный смог

Люди идут в мороз, смог над городом

11 февраля ветер будет неустойчивый слабый. Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики объявили предупреждение о смоге. Оно будет действовать в Свердловской области до вечера 12 февраля.

"Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

Согласно прогнозу погоды, в четверг, 11 февраля ветер будет неустойчивый слабый. Уже в пятницу он сменится на юго-восточный, восточный 4-9 м/с. Подробнее о прогнозе погоды на ближайшие три дня можно узнать здесь.

Добавим, что предупреждение о смоге обычно объявляется на двое-трое суток и может продлеваться.

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Областная газета Свердловской области

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