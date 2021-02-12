Стало известно, каких животных привезут в Екатеринбургский зоопарк

Зоопарку в юбилейный год было подарено 10 животных. Фото: пресс-служба зверинца.

Коллекция Екатеринбургского зоопарка продолжает пополняться. В этом году в зверинце ждут новых питомцев.

Как рассказала директор учреждения Светлана Прилепина в ходе сегодняшней пресс-конференции, весной (не раньше мая) на Урал прибудет росомаха – подарок Московского зоопарка.

"Роскошное, красивое животное, признаться, я о нём давно мечтала. Сейчас мы готовим для него вольер, обогащение среды обдумываем. Это серьёзный хищник, который приедет весной", – отметила она. Кроме того, крымские коллеги подарили гавиалового крокодила.

"Он маленький крокодилёнок, но мы будем серьёзно думать, как принимать этот подарок", – сказала директор зоопарка.

Информацию по крокодилу из Бахчисарая дополнил замдиректора зоопарка по формированию коллекции Павел Грачёв.

"По предварительным данным, он не такой уж маленький, как показывал наш даритель. Поэтому, мы пока ещё думаем, как его разместить", – сказал сотрудник зверинца.

Как уточнила Светлана Прилепина всего зоопарку в юбилейный год (90-летие отмечалось в 2020 году) было подарено 10 животных. Некоторые из них уже прибыли в столицу Урала, в том числе краснорукий тамарин, кинкажу, несколько садовых ужей. О новых обитателях зверинца ранее рассказывала "Облгазета".

Участники пресс-конференции рассказали, что животные из Екатеринбурга также могут отправиться в другие зоопарки. Дарить их будут, если кто-то из коллег проявит заинтересованность. Возможны и обмены. Сейчас таких договорённостей нет, но решения могут приниматься в течение всего года.

В завершении обсуждения этой темы, директор зоопарка заявила, что Екатеринбургский зоопарк является поставщиком трубкозубов, ленивцев, полосатых варанов и речных выдр.

"Это те виды, которых от нас ждут и стоят в очередь российские зоопарки", – добавила она.

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